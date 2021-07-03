Россия пригласила Лукашенко в Крым

Россия ждет визита в Крым президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал он в интервью «России 1».

Месяц назад Лукашенко сообщил о переговорах с Россией об открытии авиарейсов в Крым. Это произошло после начала авиаблокады Белоруссии соседними странами. Государства ЕС, а также Украина стали летать в обход республики и закрыли для белорусских авиакомпаний свое воздушное пространство.

Поводом послужила посадка в Минске самолета с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем якобы из-за сообщения о заложенной бомбе. Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, сняли с рейса и арестовали.

После Протасевич дал интервью, в котором клял оппозицию и говорил, что Лукашенко поступал «как человек со стальными яйцами». Активиста и его девушку перевели под домашний арест с пребыванием в разных квартирах.

«Украина закрыла для нас небо», — говорил Лукашенко в начале июня, сообщив, что Белоруссии принадлежит санаторий в крымском Мисхоре.

«Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — подчеркивал он.