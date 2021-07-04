Аксенов выразил готовность принять Лукашенко в Крыму

В Крыму будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ждут визита Лукашенко на полуостров.

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — сказал Песков.

«Полностью поддерживаю заявление Дмитрия Сергеевича, — написал Аксенов во „ВКонтакте“. — Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму».

Белоруссию глава Крыма назвал самой близкой и братской страной.

«Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров», — резюмировал он.

В июне Лукашенко говорил об обсуждении с Россией запуска авиарейсов из Белоруссии в Крым. Он отмечал, что в крымском Мисхоре ест белорусский санаторий.

«Чтобы не обострять отношения, мы через Украину [добирались], кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо», — говорил Лукашенко об авиаблокаде со стороны соседних стран.