Власть 23 января 2023, 16:03 Лавров заявил, что Запад почти превратил гибридную войну против России в настоящую Глава МИД Лавров: гибридная война Запада с Россией перешла почти в настоящую РИА «Новости»

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Западные страны ведут против России почти настоящую войну, она уже перестает быть гибридной. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — сказал он.

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Министр напомнил, что российская сторона не против переговоров. Однако чем дольше Запад будет тянуть с ними, тем сложнее будет найти общий выход из конфликта. Лавров добавил, что представители США, ЕС и НАТО предостерегают Украину от ранних переговоров. По их мнению, «нужно отвоевать больше в этой ситуации».

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Лавров также заявил о том, что украинские силы наносят удары по мирным жителям. По его словам, армия Украины специально выбирает такие цели, чтобы терроризировать простых людей. Глава МИД РФ прилетел в ЮАР с официальным визитом 23 января. Он должен встретиться с президентом страны Сирилом Рамафозой.