Мир 23 января 2023, 14:52 Лавров обвинил Киев в целенаправленных ударах по гражданскому населению Глава МИД РФ Лавров заявил о целенаправленных ударах Киева по мирным гражданам РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с журналистами в ЮАР заявил о противоправных действиях украинской армии в отношении гражданского населения. Об этом сообщил ТАСС.

«У них цели выбираются специально такие, чтобы терроризировать гражданское население», — сказал он.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января прилетел в ЮАР для встречи со своим коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. В рамках встречи ожидаются разговоры о расширении сотрудничества в сфере экономики, торговли, сельского хозяйства и обороны.

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Южная Америка заинтересована в сотрудничестве с Россией в финансовом и банковском секторах. Об этом ранее заявил посол южноафриканского государства в Москве Мзувукиле Макетука. Также он пригласил президента России Владимира Путина на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет летом этого года.

Кроме этого, Макетука заявил, что украинский кризис подорвал авторитет ООН, которая в нынешних условиях не предлагает никаких вариантов выхода из сложившейся ситуации.