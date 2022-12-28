28 декабря 2022, 19:52
Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых росийских регионов
Глава МИД РФ Лавров: территории новых регионов страны должны быть освобождены
Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть освобождены. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
Его попросили пояснить, о каких именно границах четырех регионов идет речь.
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«Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией», — сказал министр иностранных дел.
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Дипломат подчеркнул, что эти территории России еще предстоит освободить.
Во вторник, 27 декабря, Лавров заявил, что российская сторона готова обсудить тему безопасности как в контексте конфликта на Украине, так и в стратегическом формате. Однако США должны осознать ущербность нынешнего политического курса и важность построения с РФ взаимоуважительных отношений, отметил он. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов все больше задумываются о втягивании Украины в НАТО «не мытьем, так катаньем».
Сергей Лавров
МИД РФ
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