Власть 28 декабря 2022, 19:52 Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых росийских регионов Глава МИД РФ Лавров: территории новых регионов страны должны быть освобождены РИА «Новости»

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Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть освобождены. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Его попросили пояснить, о каких именно границах четырех регионов идет речь.

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«Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией», — сказал министр иностранных дел.

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Дипломат подчеркнул, что эти территории России еще предстоит освободить.

Во вторник, 27 декабря, Лавров заявил, что российская сторона готова обсудить тему безопасности как в контексте конфликта на Украине, так и в стратегическом формате. Однако США должны осознать ущербность нынешнего политического курса и важность построения с РФ взаимоуважительных отношений, отметил он. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов все больше задумываются о втягивании Украины в НАТО «не мытьем, так катаньем».