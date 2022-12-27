Власть 27 декабря 2022, 09:04 Россия обсудит тему безопасности при готовности США к взаимоуважительному диалогу — Лавров Глава МИД Лавров: Россия обсудит тему безопасности при готовности США к диалогу на равных РИА «Новости»

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Россия готова обсуждать тему безопасности как в контексте украинского кризиса, так и в стратегическом плане. Нужно, чтобы США осознали ущербность текущего политического курса и необходимость построения с российской стороной взаимоуважительных отношений. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Подождем, когда в Вашингтоне „дозреют“ до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов», — сказал Лавров.

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Он также в интервью заявил, что пока у российских властей не получается поддерживать нормальные отношения с администрацией американского президента Джо Байдена. По словам главы МИД РФ, проблема состоит в том, что Белый дом в качестве целей называет нанесение стратегического поражения России.

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Министр добавил, что в Пентагоне РФ угрожают физическим устранением главы государства. Такие заявления не могут остаться без ответа, подчеркнул Лавров.