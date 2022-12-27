Мир 27 декабря 2022, 10:16 Лавров отметил, что США хотят втянуть Украину в НАТО «не мытьем, так катаньем» Глава МИД РФ Лавров: НАТО по факту уже стал стороной конфликта на Украине РИА «Новости»

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Американские политические круги все больше задумываются о том, чтобы «не мытьем, так катаньем» втянуть Украину в НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Министр назвал лицемерными слова Запада о неприемлемости прямого столкновения альянса с Россией. Лавров напомнил, что «западники» афишируют стремление оставаться «как бы над схваткой», однако по факту они участвуют в конфликте.

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«Это чистой воды лицемерие. Уже сейчас государства — члены альянса стали де-факто стороной конфликта: на стороне ВСУ воюют западные ЧВК и военные инструкторы», — указал глава российского МИД.

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Он добавил, что США передают данные разведки украинскому командованию, принимают участие в планировании и проведении боевых операций.

Еще осенью пленный старшина украинской разведроты признался, что реальное управление украинской армией находится в руках западных генералов. Он также передал слова своего командира о том, что на Западе считают, будто украинские военные не могут командовать своей армией и им во всем помогают США.