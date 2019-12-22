Лавров удивился «зашкаливающей» русофобии в мире

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о глубоком проникновении русофобии в страны Европы. По его словам, уровень русофобии сейчас «зашкаливает».

Глава российского МИД напомнил, что дипломатия — это изложение мыслей и аргументов с целью убедить партнера. Но судя по риторике участников НАТО, в том числе генерального секретаря, в ней очень много русофобии. Такое заявление Лавров сделал в ходе программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам Лаврова, его впечатлило, что на слова о «смерти мозга» НАТО президента Франции Эммануэля Макрона отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель и что она сказала, что только Североатлантический альянс сможет защитить ее страну.

«Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы. Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла. Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран-членов НАТО и Европейского союза», — сказал Лавров в ходе телепередачи.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре в интервью журналу The Economist заявил, что у НАТО можно диагностировать «смерть мозга». По словам французского лидера, Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между США и другими партнерами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок. А президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, был раздосадован заявлением Макрона.