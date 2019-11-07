«Смерть мозга» нашли у НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО можно диагностировать «смерть мозга». По словам французского лидера, Альянс утратил координацию.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по Альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов», — сказал Макрон в интервью журналу The Economist.

Президент Франции выразил мнение, что Европе следует думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».

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В ходе интервью он также прокомментировал знаменитую пятую статью устава НАТО, которая предполагает, что при нападении на одного из участников Альянса другие встанут на его защиту. Макрон заявил — вступится ли НАТО за Турцию, если президент Сирии Башар Асад решит отомстить ей за операцию «Источник мира», остается большим вопросом. Он назвал турецкую операцию «огромной проблемой для НАТО».

Североатлантический альянс создали в 1949 году для защиты от советского влияния.