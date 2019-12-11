Польские СМИ: Макрон запугивает НАТО союзом Европы и России

По мнению авторов материала, президент Франции подталкивает партнеров к налаживанию новой структуры, которая будет работать параллельно НАТО. Речь идет о Европейской инициативе реагирования.

Если сценарий с присоединением Центральной Европы претворится в жизнь, то доминирование Штатов окажется под ударом. Россия, Германия и Франция объединят континент в один блок, который будет работать на российских ресурсах и немецком моторе.