Власть 30 августа 2023, 12:59 Лавров проведет на полях саммита G20 несколько двусторонних переговоров Спикер МИД Захарова: Лавров проведет на саммите G20 двусторонние переговоры РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индии, выступит на двух пленарных заседаниях и проведет на его полях двусторонние переговоры. Представитель министерства Мария Захарова объявила об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

Саммит пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Президент России Владимир Путин утвердил Сергея Лаврова главой делегации. Министр в первый день выступит на сессии «Одна планета» на тему устойчивого развития и экономического роста, в заключительный — на пленарном заседании «Одно будущее», которое посветят цифровой трансформации и роли стран в глобальных экономических институтах.

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«На полях саммита предусмотрен целый ряд двусторонних переговоров и контактов министра иностранных дел России», — сказала Мария Захарова.

Организаторы отказались приглашать Украину на саммит G20 даже по видеосвязи. МИД Индии объяснил это тем, что участники обсудят вопросы экономики, а не глобальной безопасности.