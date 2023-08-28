Власть 28 августа 2023, 17:56 Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 Канцелярия Моди: Путин сообщил, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит Лавров РИА «Новости»

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Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила канцелярия главы индийского правительства.

«Президент Путин проинформировал, что не сможет принять участие в саммите», — указали в офисе Моди.

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Индийский премьер-министр ответил, что понимает решение президента России. Глава правительства Индии поблагодарил Путина за поддержку инициатив страны в рамках председательства в G20. Собеседники договорились оставаться в контакте, добавили в канцелярии.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября, сообщил RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин не поедет в Индию на это мероприятие в связи с насыщенным графиком.