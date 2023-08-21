Мир 21 августа 2023, 12:02 Зеленского отказались приглашать на саммит G20 даже по видеосвязи РИА «Новости»: МИД Индии отказался слушать Зеленского на саммите G20 Официальный сайт президента Украины

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили участвовать в сентябрьском саммите G20. Несмотря на категоричный отказ, замглавы МИД Украины Николай Точицкий заявил, что киевский режим продолжит добиваться обратного. Однако у президента Владимира Зеленского мало шансов поехать в Нью-Дели, сообщило РИА «Новости».

Николай Точицкий заявил, что вместе с партнерами продолжит добиваться приглашения. Замминистра не уточнил, о каких именно союзниках шла речь. Однако в G20, предупредило агентство, осталось не так много враждебных России государств, которые могли бы помочь киевскому режиму выступить на саммите.

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«Несложно догадаться, что ставку украинские власти делают на недружественные России страны. Но станут ли они продавливать приглашение Зеленского в Нью-Дели — вопрос открытый», — объяснил автор статьи.

Турция начала конфликтовать с США, Япония настроилась на стабилизацию отношений с Китаем, страны Европы не смогли добиться поездки президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

Индия вступила в права председателя G20 в конце 2022 года. Еще в январе представитель индийского МИД Ариндам Багчи предупредил, что Украину не пригласят на саммит. Спустя полгода его слова подтвердил министр Субраманьям Джайшанкар. Он заявил, что участие Владимира Зеленского не обсуждали ни в каком формате, даже по видеосвязи, как на саммите G20 в 2022 году. По его словам, встречу посвятят экономическим, а не политическим вопросам.