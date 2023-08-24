24 августа 2023, 19:51
Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о крушении самолета с Пригожиным
Лавров: в деле о крушении самолета с Пригожиным нужно ориентироваться на факты
В деле о крушении самолета, в котором ориентировочно находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, необходимо ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
Министр ответил на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу реакции зарубежных масс-медиа на сведения о возможной гибели Пригожина. Глава ведомства призвал ориентироваться на факты.
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«Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают», — подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что расследование по делу о крушении джета проведут в полном объеме и доведут до конца.
Самолет с Евгением Пригожиным разбился в Тверской области накануне вечером. Расследование дела об авиакатастрофе поручили следователю СК России по особо важным делам Ивану Сибуле.
Сергей Лавров
МИД РФ
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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