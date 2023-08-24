Власть 24 августа 2023, 19:51 Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о крушении самолета с Пригожиным Лавров: в деле о крушении самолета с Пригожиным нужно ориентироваться на факты Unsplash

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В деле о крушении самолета, в котором ориентировочно находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, необходимо ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

Министр ответил на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу реакции зарубежных масс-медиа на сведения о возможной гибели Пригожина. Глава ведомства призвал ориентироваться на факты.

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«Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают», — подчеркнул Лавров.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что расследование по делу о крушении джета проведут в полном объеме и доведут до конца.

Самолет с Евгением Пригожиным разбился в Тверской области накануне вечером. Расследование дела об авиакатастрофе поручили следователю СК России по особо важным делам Ивану Сибуле.