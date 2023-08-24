Криминал 24 августа 2023, 12:44 Крушение самолета Пригожина изучит следователь по особо важным делам — СМИ РБК: крушение джета Пригожина поручили следователю по делу о гибели главы Total РИА «Новости»

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Расследованием уголовного дела о крушении самолета, в котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, займется сотрудник Главного управления СК России по особо важным делам Иван Сибула. Об этом сообщил источник РБК.

Сибула уже занимался расследованием авиакатастроф. Он вел дело о крушении самолета в аэропорту Внуково в 2014 году. При ЧП погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

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Основатель ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Вместе с ним на борту находились шесть пассажиров, в том числе командир ЧВК и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин. Официальной информации о причинах падения джета пока нет.