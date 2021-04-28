Лавров оценил возможность войны с Украиной в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на вооруженный конфликт ради удержания власти.

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

По мнению главы МИД РФ, украинский лидер готов ради власти поощрять действия неонацистов и ультрарадикалов, которые продолжают называть ополченцев Донбасса террористами.

Накануне Сергей Лавров заявил, что правительство России в скором времени представит перечень недружественных стран.

Ранее Владимир Зеленский предложил создать альтернативу «нормандскому формату» переговоров по Донбассу с привлечением «мощных игроков». Кроме того, Зеленский отметил, что необходимо пересмотреть Минские соглашения. По его словам, речь не идет о полном отказе, но некоторые пункты требуют обновления.