Правительство России в скором времени представит перечень недружественных стран. Ждать опубликования списка осталось недолго, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — привело слова Лаврова РИА «Новости».

В середине апреля власти США ввели очередной пакет санкций против России. Под действие ограничительных мер попали 32 физических лица и объединения. Также Вашингтон объявил о высылке из страны 10 сотрудников российской дипломатической миссии.

После введения санкций МИД России заявил об ответных мерах. Речь идет о высылке представителей американской дипмиссии, прекращении деятельности фондов и НПО США на территории России. Кроме того, ограничения подразумевают бессрочное закрытие въезда в страну восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США. Глава американской дипломатической миссии 22 апреля отправился в Вашингтон.