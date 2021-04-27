Зеленский предложил создать альтернативу «нормандскому формату» переговоров по Донбассу

Новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с привлечением «мощных игроков» предложил создать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Он пояснил, что новая система может действовать параллельно с уже существующими переговорами. В качестве второго варианта Зеленский предложил расширить «нормандский формат», пригласив туда представителей других государств.

«Это может быть расширение „нормандского формата“, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что необходимо пересмотреть Минские соглашения. По его словам, речь не идет о полном отказе, но некоторые пункты требуют обновления.

Украинский лидер не исключил, что участники трехсторонней контактной группы смогут договориться и объявят о прекращении режима огня на юго-востоке Украины, подтвердив свое решение не только устно, но и письменно.

«Завтра будет полноценная встреча трехкомнатной рабочей группы в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня», — привела слова Зеленского «Газета.ru».

Переговоры «нормандского формата» начались в июне 2014 года. В них принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины. Основной темой обсуждения стали способы решения конфликта в Донбассе.

По итогам нескольких обсуждений участники приняли три документа, которые предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и принятие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Но после принятия соглашений обстрелы продолжились.