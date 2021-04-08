Лавров назвал Вашингтон ненадежным партнером

США и их союзники являются ненадежными партнерами для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Москва в ключевых вопросах для жизнеобеспечения государства не может полагаться на настроения Вашингтона и то, с какой ноги американцы встают с утра, заявил Лавров. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой казахстанского МИД.

Лавров указал, что в Госдепе делают заявления, обещая Москве очередные санкции. Однако при этом власти США заявляют, что заинтересованы в стабильных отношениях с Россией.

«Слова звучат неубедительно, будем ждать конкретных дел», — сказал глава МИД РФ.

Американские СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает новые антироссийские санкции и обсуждает возможную высылку дипломатов. По данным Вlооmbеrg, Белый дом обсуждает такие меры в связи с приписываемыми Москве кибератаками на компанию SolarWinds и попытками вмешаться в американские выборы.

В Совфеде ранее заявили, что Россия готова зеркально ответить на санкции Вашингтона.