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    08 апреля 2021, 09:03

    Совфед предложил зеркальные меры в случае высылки дипломатов из США

    Александр Блинов

    Россия в случае высылки дипломатов из США может ответить зеркальными мерами. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

    Совфед предложил зеркальные меры в случае высылки дипломатов из США

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает вопрос о возможной высылке российских дипломатов в ответ на предполагаемые хакерские атаки и приписываемые Москве попытки вмешательства в американские выборы.

    Джабаров заявил, что в таких случаях в соответствии с международными нормами применяются зеркальные меры.

    «США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», — сказал сенатор.

    В конце 2020 года власти США обвинили Россию в очередных кибератаках, в ходе которых хакеры эксплуатировали уязвимости в программном обеспечении SolarWinds. В США заявляли, что целью злоумышленников было раздобыть некие разведданные. В марте издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон заподозрил хакеров из России во взломе почтовых серверов Госдепартамента.

    Москва указывала, что все обвинения в кибератаках с американской стороны являются безосновательными.