Совфед предложил зеркальные меры в случае высылки дипломатов из США

Россия в случае высылки дипломатов из США может ответить зеркальными мерами. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает вопрос о возможной высылке российских дипломатов в ответ на предполагаемые хакерские атаки и приписываемые Москве попытки вмешательства в американские выборы.

Джабаров заявил, что в таких случаях в соответствии с международными нормами применяются зеркальные меры.

«США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», — сказал сенатор.

В конце 2020 года власти США обвинили Россию в очередных кибератаках, в ходе которых хакеры эксплуатировали уязвимости в программном обеспечении SolarWinds. В США заявляли, что целью злоумышленников было раздобыть некие разведданные. В марте издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон заподозрил хакеров из России во взломе почтовых серверов Госдепартамента.

Москва указывала, что все обвинения в кибератаках с американской стороны являются безосновательными.