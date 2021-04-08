Bloomberg допустил новые санкции США против России

В Белом доме завершили обзор кибератак и «вмешательств» со стороны России. Администрации президента США Джо Байдена предстоит изучить возможность новых санкций и высылки дипломатов.

В Вашингтоне еще не решили, какими будут ответные меры после «обзора предполагаемых злонамеренных действий со стороны России», сообщило агентство Bloomberg.

Не исключено, что американская сторона вышлет россиян, которых сочтет «сотрудниками разведки». В Соединенных Штатах, предположили в Белом доме, они могут находиться «под дипломатическим прикрытием».

Кроме того, вероятны новые санкции, направленные против отдельных лиц и организаций в РФ. Все имеющиеся возможности администрация планирует обсудить в течение суток.

В марте американский Минюст якобы утвердил минимум два пакета ограничительных мер против газопровода «Северный поток — 2». По ним еще не приняли окончательное решение. Одобрят ли санкции в полном объеме, непонятно.

Кроме того, в администрации Байдена может появиться спецпредставитель по «Северному потоку — 2». Ему предстоит вести переговоры с Европой об остановке проекта.