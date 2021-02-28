Крым попросил Порошенко «оставить свои сочувствия при себе»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко лучше «оставить свои сочувствия при себе» в отношении жизни крымчан. Такой совет дал глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк», — привело его слова РИА «Новости».

Проблемы с водой и электроэнергией создали власти Киева, причем в нарушение международных прав. А Россия их успешно решила. И главное, крымчане вернулись на свою историческую родину не за «манной небесной», а потому что давно хотели попасть домой и как можно быстрее покинуть Украину, «пропитанную злобой националистов», уверен Гемпель.

По его словам, сегодня Крым переживает небывалую динамику развития. Такой рост в различных сферах невозможно было представить во время Украины.

Ранее Порошенко написал в Twitter, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Он заявил, что их «обманули». Власти полуострова якобы не подняли уровень жизни, не обеспечили наплыва туристов и «манны небесной».

Бундестаг анонсировал планы по обсуждению «средневековых методов» Украины по водной блокаде Крыма. В Германии выяснят, на каком основании Киев выносит решения о перекрытии воды. В связи с этим в ФРГ поставят вопрос о возможном нарушении Украиной международного права.