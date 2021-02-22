Бундестаг обсудит «средневековые методы» Украины по водной блокаде Крыма

Водную блокаду Крыма со стороны Украины обсудят в парламенте ФРГ. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Гердт напомнил, что Германия вкладывает в поддержку демократии на Украине миллионы евро. Депутат предложит комиссии по правам человека обсудить, на каком основании Киев выносит решения о перекрытии воды. В связи с этим парламентарий поднимет вопрос о возможном нарушении Киевом международного права.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. <...> Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заявил германский депутат РИА «Новости».

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием завести дело против организаторов водной блокады. Константинов отметил, что действия Киева можно рассматривать как попытку геноцида населения полуострова.

Крым вошел в состав РФ по результатам народного референдума 2014 года. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан. После этого Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что блокадная политика Украины в отношении жителей Крыма и Донбасса только усиливает негативное отношение к Киеву.