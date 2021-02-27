Порошенко обратился к «обманутым» Россией крымчанам

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил свое сочувствие жителям Крыма, которых, по его словам, обманули российские власти. Он упомянул проблемы с водой и электричеством, а также невысокий уровень жизни.

Свое обращение он опубликовал в Twitter.

«Мне жаль, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и „манны небесной“ российские власти не обеспечили. Но вместо этого хочу сказать: мы очень ждем вас в Украине», — заявил бывший глава государства.

Он пообещал бороться за возвращение полуострова в состав Украины до тех пор, пока оттуда не будет выброшен «сапог последнего российского солдата».

«Это касается Донецка и Луганска. Крым — это Украина!» — заключил Порошенко

Крымский парламентарий Владимир Бобков назвал глупостью планы украинских политиков о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале. Она якобы прекратит подачу воды на полуостров.