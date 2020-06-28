Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Никто на Украине, кроме Зеленского, не может принять решение о возобновлении подачи воды по каналу. Украинский лидер юридически наделен правом «взять ручку и подписать документ».

«Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — отметил Аксенов.

В Симферополе сейчас сложилась наиболее сложная ситуация. Однако для подачи воды в столицу Крыма уже сооружены две нитки водоводов. Помимо этого запущено водоснабжение из артезианских скважин в Бахчисарайском районе.

Объем подачи воды будет составлять 55-57 тысяч кубометров в сутки из расчета ежесуточного потребления приблизительно в 160 тысяч. Это позволит снизить нагрузку на обмелевшие водохранилища, отметило РИА ФАН. Режимная подача воды в Симферополе не вводилась.

Ранее Аксенов сказал, что запасов воды в Симферополе хватит только на три месяца. Водохранилища в городе заполнены всего на 30%. Однако благодаря дождям ситуация может измениться.

Власти Украины планируют достроить дамбы и модернизировать инфраструктуру Северо-Крымского канала, несмотря ни на что. Это произойдет, если команда Зеленского удержится на своих местах до 2021 года.