Бывший депутат Рады предположил, при каком условии Украина пустит воду в Крым

По его словам, власти Украины собираются достроить дамбы и модернизировать инфраструктуру Северо-Крымского канала.

Хлань отметил, что это может произойти в том случае, если команда Владимира Зеленского, президента Украины, удержится на своих местах до 2021-го.

«Со следующего года, я думаю, если Зе-команда досидит до следующего года, то, возможно, произойдет и подача в Крым, несмотря ни на что», — приводит слова бывшего депутата рады сайт «Утро.ру».