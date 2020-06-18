Бывший депутат Рады предположил, при каком условии Украина пустит воду в Крым
Сергей Хлань, экс-депутат Верховной рады, рассказал, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в следующем году. Он также отметил вероятность того, что страна достроит дамбы. Об этом сообщил сайт «Вести.Крым».
По его словам, власти Украины собираются достроить дамбы и модернизировать инфраструктуру Северо-Крымского канала.
Хлань отметил, что это может произойти в том случае, если команда Владимира Зеленского, президента Украины, удержится на своих местах до 2021-го.
«Со следующего года, я думаю, если Зе-команда досидит до следующего года, то, возможно, произойдет и подача в Крым, несмотря ни на что», — приводит слова бывшего депутата рады сайт «Утро.ру».