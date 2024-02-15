15 февраля 2024, 11:04
Кремль заявил об аншлаге вокруг всех интервью Путина
Пресс-секретарь Песков: любое интервью Путина станет резонансным
Администрация президента не сомневалась в том, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обратит на себя много внимания. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что любое выступление главы государства в СМИ вызовет аншлаг, сообщило РИА «Новости».
«Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал он.
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Дмитрий Песков подтвердил, что власти ожидали повышенный интерес к беседе с Такером Карлсоном. Он добавил, что у президента плотный график в ближайшее время. «Известия» сообщили, что пресс-секретарь не подтвердил встречу Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Интервью российского президента американскому журналисту вышло 9 февраля. В одном только X (бывшем Twitter) его посмотрели более 200 миллионов раз. Спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что эта встреча вызвала большой резонанс на Западе.
Дмитрий Песков
Журналистика
Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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