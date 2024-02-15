Власть 15 февраля 2024, 11:04 Кремль заявил об аншлаге вокруг всех интервью Путина Пресс-секретарь Песков: любое интервью Путина станет резонансным РИА «Новости»

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Администрация президента не сомневалась в том, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону обратит на себя много внимания. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что любое выступление главы государства в СМИ вызовет аншлаг, сообщило РИА «Новости».

«Очевидно, что любое интервью президента будет резонансным», — сказал он.

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Дмитрий Песков подтвердил, что власти ожидали повышенный интерес к беседе с Такером Карлсоном. Он добавил, что у президента плотный график в ближайшее время. «Известия» сообщили, что пресс-секретарь не подтвердил встречу Владимира Путина с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Интервью российского президента американскому журналисту вышло 9 февраля. В одном только X (бывшем Twitter) его посмотрели более 200 миллионов раз. Спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что эта встреча вызвала большой резонанс на Западе.