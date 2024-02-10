Мир 10 февраля 2024, 03:20 «Истерику» после интервью Путина Карлсону раскритиковали в Словакии Вице-спикер парламента Словакии Блага осудил «истерику» из-за интервью Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реакция западных сторонников либерализма на интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала неприятие дискуссии современными либералами. Об этом заявил спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию — их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», — написал он.

Реклама

По словам политика, для достижения компромисса нужно принять российскую точку зрения и исключить ненависть к России и Белоруссии.

Как отмечал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, разговор президента России с журналистом из США вызвал истерику у западных средств массовой информации. Диалог продемонстрировал людям на Западе отличительную от НАТО риторику.

Более 150 миллионов человек посмотрело интервью Путина Карлсону в соцсети Х, оно набрало 860 тысяч отметок «мне нравится». На YouTube диалог главы РФ и публициста собрал 8,3 миллиона просмотров.