Важное 17 ноября 2022, 14:55 Кремль заявил, что условия России при продлении зерновой сделки учли Представитель Кремля Песков заявило, что условия по зерновой сделки от России учтены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские требования по зерновой сделке учтены, ООН пообещала добиться снятия ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«О бессрочном продлении речи не шло», — добавил он.

Реклама

Так Песков ответил на вопрос о том, значит ли продление сделки на 120 дней, а не бессрочно то, что РФ не смогла получить необходимые ей гарантии.

Реклама

Ранее 17 ноября турецкий президент Реджеп Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки с 19 ноября 2022 года на 120 дней. Россия, Украина, Турция и ООН заключил зерновую сделку 22 июля 2022 года. Речь шла о безопасном вывозе зерна с Украины, а также экспорта и продовольствия из России. Эрдоган заявлял, что в рамках соглашения за последние месяцы удалось вывезти около 11 миллионов тонн сельхозпродукции.