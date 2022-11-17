17 ноября 2022, 14:55
Кремль заявил, что условия России при продлении зерновой сделки учли
Представитель Кремля Песков заявило, что условия по зерновой сделки от России учтены
Российские требования по зерновой сделке учтены, ООН пообещала добиться снятия ограничений на экспорт удобрений и продовольствия из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«О бессрочном продлении речи не шло», — добавил он.
Реклама
Так Песков ответил на вопрос о том, значит ли продление сделки на 120 дней, а не бессрочно то, что РФ не смогла получить необходимые ей гарантии.
Реклама
Ранее 17 ноября турецкий президент Реджеп Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки с 19 ноября 2022 года на 120 дней. Россия, Украина, Турция и ООН заключил зерновую сделку 22 июля 2022 года. Речь шла о безопасном вывозе зерна с Украины, а также экспорта и продовольствия из России. Эрдоган заявлял, что в рамках соглашения за последние месяцы удалось вывезти около 11 миллионов тонн сельхозпродукции.
Кремль
Дмитрий Песков
ООН
Реклама
Реклама