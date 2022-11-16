Мир 16 ноября 2022, 09:58 Около 11 миллионов тонн продукции удалось вывезти в рамках зерновой сделки Президент Турции Эрдоган заявил, что около 11 млн зерна вывезли в рамках зерновой сделки РИА «Новости»

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Порядка 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции вывезли в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил уверенность в том, что соглашение удастся продлить, написал ТАСС.

«Я придерживаюсь мнения, что ее действие продолжится. В этом нет проблем», — сказал он. Его процитировало агентство AFP.

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По его словам, он надеется на продление сделки еще на год. Турецкий лидер сообщил, что после окончания саммита G20 намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Эрдоган хочет обсудить вопрос поставок удобрений и сельхозпродукции.

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Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Срок действия договора истечет 19 ноября. Предполагается, что соглашение продлят на 120 дней. Это произойдет, если никто из участников не будет против. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко пообещала, что Россия проинформирует о своем решении на этот счет до 19 ноября. Она подчеркнула, что страна является надежным поставщиком.