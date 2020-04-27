Кремль высказался о возможной отмене ограничений из-за пандемии в России

Вопрос о продлении срока самоизоляции и других ограничений из-за пандемии будут решать на основе развития ситуации с новым вирусом. Долгосрочные прогнозы делать пока рано.

«Очевидно, что предстоит принять решение (об отмене ограничений — прим. ред.), основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах», — приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что делать прогнозы на дальнюю перспективу сейчас невозможно. По мнению Пескова, заглядывать вперед по вопросу отмены самоизоляции — это «как пальцем в небо».

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия подходит к плато по коронавирусу. Это произойдет в середине мая. Он напомнил, что пока необходимо соблюдать режим жесткой самоизоляции.

Россия живет в режиме строгих ограничений с конца мая. Пока людям нельзя выходить на улицу без особой нужды из-за разгула коронавируса. В некоторых регионах власти обязали жителей везде носить медицинские маски.

За минувшие сутки российские медики выявили еще 6198 случаев заражения. Всего в России 2019-nCoV подхватили 87 147 жителей. От COVID-19 скончались 794 инфицированных.