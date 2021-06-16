Кремль увидел позитивный сигнал от Байдена перед переговорами с Путиным

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена позволят разобраться, насколько сильны противоречия во взаимоотношениях двух стран. Об этом в преддверии саммита сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Риторика США перед саммитом в Женеве добавила позитива, и это будет учитываться на переговорах, отметил Песков. При этом он указал, что заявления Вашингтона о необходимости сдерживания России не облегают атмосферу перед встречей Путина и Байдена. Но намерение говорить есть у обеих сторон.

Путин и Байден начнут переговоры в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но если посчитают нужным, то переговорят тет-а-тет. Время переговоров при этом никто не ограничивает, это зависит от настроя президентов. Уплотнить повестку в пять часов очень тяжело, подчеркнул Песков.

Президентам России и США предстоит решить ситуацию с главами диппредставительств. В марте посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали для консультаций в Москву. А в апреле российскую столицу покинул американский посол Джон Салливан. На переговорах также обсудят вопрос дипсобственности России в США. Песков подчеркнул, что эту тему обходить нельзя.

Путин также при необходимости обозначит позицию России по вопросу возможного вступления Украины в НАТО, о чем не так давно говорил Байден. Президент РФ всегда четок в определении «красных линий», тем более в таком нелегком разговоре, который сегодня состоится, отметил Песков.