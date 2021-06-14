Байден объяснил, когда Украина сможет вступить в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, то сейчас выступает против вступления Украины в НАТО. Он назвал ряд условий, которые страна должна выполнить, чтобы попасть в альянс. Главное — избавление от коррупции. Пока этот вопрос не будет решен, страна не получит план по членству.

Об этом Джо Байден заявил во время своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

«Мой ответ — нет. Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий. Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России», — подчеркнул он.

При этом американский президент добавил, что страны НАТО планируют и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в качестве союзников. Он уточнил, что Киев должен убедить альянс в том, что заслуживает одобрения членства. Вопрос об этом остается открытым и зависит не только от США, но и от других членов НАТО, пояснил он.

Саммит НАТО состоялся в Брюсселе 14 июня. В итоговом заявлении страны-члены отметили, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Владимир Зеленский поприветствовал такое решение, но упрекнул НАТО за отказ обозначать сроки принятия страны в военный блок.