Путин и Байден на саммите обсудят дипломатическую собственность

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден рассмотрят вопрос дипломатической собственности. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что им необходимо «разобрать все завалы» в сфере двустороннего сотрудничества.

Пресс-секретарь президента отметил, что президенты могут некоторые вопросы обсудить без посторонних лиц, время переговоров никто не ограничивал. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Путин всегда четок в изложении „красных линий“, в том числе и при таких разговорах, как с Байденом», — добавил Дмитрий Песков.

Американо-российский саммит в Женеве начнется 16 июня, после 14:00 по московскому времени. Сначала планируется беседа между Владимиром Путиным и Джо Байденом в узком составе, потом в расширенном. В узкой части переговоров участие примут Сергей Лавров, Энтони Блинкен и переводчики. По завершении президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Владимир Путин отказался от официального приема в аэропорту в Женеве. Джо Байден уже прибыл в Швейцарию.