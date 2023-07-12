Мир 12 июля 2023, 12:04 Вучич попытался успокоить Украину и пообещал большие подарки от НАТО Президент Сербии Вучич: отсутствие плана по членству Украины в НАТО не показательно Пресс-служба Кремля

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Тот факт, что НАТО на саммите в Литве не предоставил Украине план вступления, не говорит о плохом отношении к ней. В конце года альянс преподнесет киевскому режиму значительные подарки, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич. Его процитировал ТАСС.

По словам сербского лидера, заявление по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе и отсутствие ожидаемого плана по вступлению Украины в альянс не показательно. Александр Вучич сказал, что это работа «для больших сил».

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«Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза», — сказал он.

Саммит НАТО в Литве завершится 12 июля. На публичном форуме перед его открытием генсек Йенс Столтенберг предложил отменить план действий Украины для вступления в альянс. В итоговом заявлении в конце первого дня саммита страны предупредили, что пригласят страну при выполнении всех условий и улаживании разногласий между союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО и опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал ее абсурдной, сообщили «Известия». Это разозлило американскую делегацию.