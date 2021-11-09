Кремль рассказал о контактах с Белоруссией по вопросу мигрантов у границы Польши

Россия и Белоруссия ведут обмен информацией по миграционному кризису на польско-белорусской границе. В Кремле надеются, что эта ситуация не приведет к угрозам для безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, между спецслужбами РФ и Белоруссии также налажен постоянный контакт, сообщило РИА «Новости».

«Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности», — сказал он.

Песков отметил, что ситуация на границе Белоруссии и Польши требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение.

«И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы», — подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что мигранты требуют пропуск через границу и пытаются проникнуть через границу, чтобы получить убежище. Многие из них, по его словам, говорят об этом открыто.

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим», — заключил Песков.

По данным белорусских пограничников, у польско-белорусской границы находятся около двух-трех тысяч человек. Польша усилила охрану приграничной зоны, направив туда вертолеты.