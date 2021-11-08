На границе Белоруссии и Польши находятся около двух-трех тысяч мигрантов. Некоторые из беженцев начали рушить установленный здесь разделительный забор, сообщили в белорусском погранкомитете.

В ведомстве указали на то, что на такие действия мигрантов подтолкнула польская сторона, которая оказывает на них психологическое давление: задействует вертолеты и распыляет слезоточивый газ, сообщил RT.

Среди мигрантов есть женщины и дети, отметили белорусские пограничники. По их данным, большинство иностранцев ведут себя неагрессивно, но некоторые пошли на отчаянные меры из-за действий Польши.

По данным польского Минобороны, границу сейчас охраняют около 12 тысяч солдат. Президент Польши Анджей Дуда отменил свой визит в Словакию. Литва также собирается передислоцировать свои вооруженные силы из-за ситуации в приграничной зоне.