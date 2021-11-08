Амбиции Польши и Лукашенко. Почему миграционный кризис на границе с Белоруссией затянулся

Ситуация на белорусско-польской границе из-за наплыва мигрантов может обостриться и привести к жертвам, считают в Польше. Тем временем войска Литвы уже выдвинулись к границе Белоруссии. Конфликт не могут решить еще с лета. Сейчас он лишь наращивает обороты. Причина, по которой затянулся кризис, уверены специалисты, не в действиях Лукашенко, а в противоречиях внутри ЕС.

Обвинения Польши и Белоруссии

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик уверен, что в ситуации на границе виновата именно Белоруссия. Об этом он заявил в эфире Polskie Radio.

«Мы реагируем согласно развитию ситуации. <…> Я убежден, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы», — подчеркнул замминистра.

Такое заявление Вавжик сделал на фоне видео, которое появилось в Сети 8 ноября. На ролике колонна мигрантов в Белоруссии идет к погранпункту «Брузги» на границе с Польшей. Тем временем в белорусском погранведомстве отметили, что на этот шаг мигрантов сподвигли «равнодушие и бесчеловечное отношение» Варшавы.

Вавжик назвал происходящее провокацией, а цель ее, уверен замглавы МИД Польши, — «насильственное пересечение границы». Белорусская сторона, в свою очередь, обвинила в создании кризисной ситуации польские власти. Якобы они вытесняют мигрантов к белорусской границе.

«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. <…> На подобный шаг отчаяния беженцев сподвиглои равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — заявил РБК официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Стремление Лукашенко доказать свою значимость

Ситуация на границе с Белоруссией не может разрешиться еще с лета. Причина затянувшегося кризиса — конфронтация коллективного Запада и Белоруссии, которая началась после того, как в республике не состоялся государственный переворот. Об этом в разговоре с «360» рассказал руководитель пресс-центра Института стран СНГ Иван Скориков.

«После этого прошел ряд показательных акций возмездия от Лукашенко, апофеозом стали посадка всем известного самолета с оппозиционером Романом Протасевичем и новый пакет санкций, включая персональные санкции против Лукашенко. Последний публично сказал, что имеет рычаги влияния на ситуацию, скажем так, силового противостояния в отношениях с Западом. В частности, он попросту открыл доступ мигрантам из стран Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Они стремятся попасть в Европу», — пояснил Скориков.

Мигранты делают это через страны Прибалтики, Польшу, которые являются членами ЕС. В итоге увеличились потоки транспортных рейсов в Белоруссию и страна стала хабом для продвижения людей в Европу, которая обвиняет Лукашенко в искусственном создании кризиса.

Якобы Белоруссия специально их (мигрантов — прим. ред.) завозит рейсами на свою территорию и потом их конвоирует к границе с соседними западными странами. С Польшей и Литвой границы в ряде мест не оборудованы. И там по лесам мигранты спокойно могут перебраться за лучшей жизнью в ЕС. Насколько в этом реально есть злой умысел Лукашенко, остается только догадываться Иван Скориков руководитель пресс-центра Института стран СНГ.

Так Лукашенко показал, что с ним придется договариваться. Однако нынешняя ситуация может обернуться и против Белоруссии. Если страна не прекратит так действовать, все эти мигранты могут оказаться и на ее территории, а потом и в России.

«Лукашенко ставит определенный ультиматум ЕС. Воротами в Европу оказались страны Прибалтики и Польша, которые в свое время жестче всех выступали против либерализации миграционного законодательства ЕС и построения мультикультурного тренда. Они сейчас страдают и показывают Брюсселю, Парижу, Берлину все угрозы открытых границ для мигрантов», — пояснил Скориков.

Для решения конфликта нужен диалог

Ситуация на границе усложняется тем, что речь идет о взаимоотношениях не только Белоруссии и Польши или Белоруссии и стран Прибалтики. Об этом «360» заявил доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Обвинять во всем Лукашенко неправильно. Почему Польша сейчас предпринимает такие жесткие и не совсем адекватные шаги? Ответ выходит за пределы отношений Минска и Варшавы. Он доходит до отношений Варшавы и Вашингтона, Варшавы и Брюсселя. Здесь надо говорить, что Польше в ЕС было позволено гораздо больше, чем любой восточноевропейской стране», — отметил Межевич.

По его словам, ЕС был горд тем, что удалось пригласить Польшу, что ее экономические показатели в течение долгих десятилетий были идеальными. Там кризиса не было даже тогда, когда он был всюду. В Варшаве же также были рады тому, что страна получила некий особый статус. В расчете на душу населения дотации Брюсселя оказались именно в Польше. Но на определенном этапе, который начался года четыре назад, отношения Брюсселя и Варшавы начали ухудшаться.

«Брюссель — проповедник мультикультурализма, гендерных свобод. <…> У власти в Польше — христианской стране — консерваторы. Страна более христианская, чем сам Ватикан. Все это вызывает раздражение многих европейских политиков и их стран. В этой ситуации единственный вариант доказать Польше, что она нужна в том виде, в котором существует, — это показать жесткость на востоке», — пояснил Межевич.

Там находятся две страны. Жесткость по отношению к расположенной там России может закончиться очень плохо. Выбор пал на Белоруссию. В итоге конфликт затянулся. И в этом доктор экономических наук не видит ничего удивительного, ведь для решения проблемы нужен диалог.

«Должен быть найден дом, а там — стол, за который сядут два президента или два премьера. Но беда-то в том, что Польша не признает легитимность Лукашенко. А теперь поставим себя на место Александра Григорьевича. Ему говорят: „Мы будем разговаривать, но не с тобой“. <…> Проблема не в беженцах, а общем политическом климате в Европе, в клубке противоречий, который был всегда, но обострился в последние месяцы», — отметил Межевич.

По его словам, сознательная эскалация кризиса в ближайшее время маловероятна.