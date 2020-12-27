Кремль раскрыл график работы Путина на новогодних каникулах

Президент России Владимир Путин продолжит работать в новогодние выходные в обычном режиме. Глава государства полноценно не отдыхает никогда, однако крупных мероприятий на следующей неделе в планах нет. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Путин встретит Новый год в кругу семьи, как он это делает обычно. Песков подчеркнул, что российский лидер полноценно никогда не отдыхает, но на Новый год, может быть, «как-то дух переведет».

На Рождество Путин посетит один из регионов. Куда он поедет на этот раз, пока не известно. В прошлом году президент был на службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.