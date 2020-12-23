Стали известны планы Путина на Рождество

По данным НСН, Путин посещает различные регионы России на Рождество каждый год. В прошлом году он побывал в на службе Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.

Куда именно Путин поедет в этот раз, пока не уточняется. Песков также добавил, что до января 2021 года президент не планирует никаких поездок.

Ранее мальчик Дима из Челябинской области мечтал покататься на коньках, увидеть Красную площадь и посмотреть, как работает президент России. В рамках акции «Елка желаний» все три мечты мальчика сбылись в один день. На каток на Красной площади его вывел президент России Владимир Путин.

Дима стал вторым участником акции «Елка желаний», чью мечту исполнил президент России Владимир Путин. Первым стал десятилетний Саша из Тульской области, который очень захотел обнять настоящую панду. С раннего детства у мальчика сахарный диабет первого типа, поэтому он очень плохо видит.