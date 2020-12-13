Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин каждый Новый год встречает с родными и близкими. 2021-й не исключение. Праздник российский лидер отметит в кругу семьи.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что Путин полноценно никогда не отдыхает, но на Новый год, может быть, «как-то дух переведет».

В этом фильме Песков опроверг, что президент России на время пандемии перебрался в некий бункер и живет там. Он живет, как и раньше, в своей резиденции в Ново-Огареве в Подмосковье. Там он работает, ездит в Кремль и летает в ставшие редкими командировки.

В президентской резиденции есть врачи, которые составляют и реализуют план медицинских мероприятий для безопасности главы государства. Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус.