Власть 19 апреля 2024, 13:15 Кремль прокомментировал ограничения на выезд госслужащих за границу Песков: условия выезда госслужащих за границу зависят от конкретного ведомства РИА «Новости»

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Условия выезда госслужащих зависят от конкретных ведомств. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что есть такие ведомства, сотрудникам которых действительно запрещены выезды за границу. В некоторых организациях работникам нужно уведомлять о поездка. Там уже отдельный порядок согласования.

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«Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выезда за границу. <…> Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также на брифинге Песков затронул тему специальной военной операции. По его словам, цели СВО остались прежними. Спецоперация продолжается, уточнил пресс-секретарь президента.

Как добавил Песков, образовалось много желающих принять участие в кадровой программе «Время героев». СВО подтвердила ее востребованность, резюмировал он.