Общество 19 апреля 2024, 13:16 Кремль заявил о востребованности программы «Время героев» для участников СВО Песков: Путин отслеживает реализацию кадровой программы «Время героев» РИА «Новости»

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Большое количество желающих принять участие в кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации подтвердило ее востребованность. Автор идеи, президент России Владимир Путин тщательно отслеживает реализацию проекта, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Поскольку это инициатива Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их нужно обучить» — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что судя по количеству заявок, программа оказалась очень востребованной. Некоторые бойцы решили обучиться онлайн, другие очно.

Владимир Путин объявил о запуске проекта «Время героев» при оглашении послания Федеральному собранию. В нем смогут участвовать бойцы с высшим образованием и управленческим опытом. Сайт программы создали в начале марта.