Кремль призвал другие страны отказаться от антироссийского психоза

Москва призвала некоторые страны успокоиться и отказаться от массового антироссийского психоза. Нужно преодолевать имеющиеся разногласия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что многие государство безосновательно обвиняют РФ в любой хакерской атаке. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может терпеть недружественных выпадов и всегда на них реагирует. Тем не менее Москва всегда остается открытой к диалогу.

В середине апреля США объявила о введении новых антироссийских санкций. Они выслали из страны 10 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы РФ. Также Вашингтон обвинил Москву в кибератаках и в попытках повлиять на результаты американских президентских выборов.

Также накалились и российско-чешские отношения. Чехия обвинила РФ в причастности к взрывам в 2014 году. Прага выслала из своей страны российских дипломатов. Москва ответила симметрично.