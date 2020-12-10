Кремль признал аномальность роста цен на продукты

Российские продукты не могут так сильно дорожать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что кто-то явно получает завышенную прибыль.

«[Президент России Владимир] Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

По словам Пескова, сдерживать цены будут с помощью рыночных механизмов. Этим займется правительство. Пресс-секретарь президента пообещал, что вопрос решат оперативно.

Песков уточнил, что российский лидер Владимир Путин получает информацию «о труднообъяснимых скачках цен на продукты» из статистических данных и от самих россиян, написал ТАСС.

Днем ранее Путин заявил, что в стране растут цены на хлеб, муку, подсолнечное масло, сахар. По его мнению, это происходит из-за того, что магазины пытаются подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал своевременно реагировать на рост ценников в России.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что за этот вопрос отвечают вице-премьеры, ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг. Они упустили ситуацию, но в кратчайшие сроки должны подготовить предложения по сдерживанию роста цен на продукты.