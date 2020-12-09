Путин объяснил рост цен на продукты в России. Дело не в пандемии

В России растут цены на подсолнечное масло, сахар, хлеб и муку. Президент Владимир Путин отметил, что это случилось из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые.

Во время совещания по экономическим вопросам президент предложил обсудить чувствительные вопросы для любой российской семьи и отдельно взятых граждан. Среди тем Путин перечислил занятость, доходы и цены на базовые товары.

«Что у нас здесь происходит? Доходы — понятно. Они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. <…> Но что делать с другими показателями? В частности, с ростом цен на базовые продукты питания? Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — отметил лидер страны.

Он добавил, что стоимость продуктов увеличивается из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые. Путин призвал своевременно реагировать на рост ценников в России. Кроме того, президент потребовал брать во внимание интересы бизнеса при принятии экономических решений. Глава государства отметил, что инфляция превысила целевой ориентир, достигнув 4,4%. При этом Путин заявил, что в целом меры поддержки бизнеса сработали.