Премьер Мишустин назвал ответственных за рост цен на продукты

Контроль за ростом цен на продукты упустили ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры. Они недооценили риски роста цен и упустили ситуацию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Недооценили риски, пустили на самотек, хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности», — приводит РИА «Новости» слова премьера.

Глава правительства подчеркнул, что торговые сети не должны наживаться на людях, формируя стоимость продуктов, и велел подготовить предложения по сдерживанию роста цен на еду. Сегодня Мишустин проведет отдельное совещание по сложившейся ситуации.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что цены на подсолнечное масло, сахар, хлеб и муку в России растут из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые. Пандемия коронавируса здесь совсем ни при чем.

Глава Российского государства потребовал своевременно реагировать на рост цен на продукты, но при принятии экономических решений учитывать интересы бизнеса.