Кремль предупредил о риске второй волны 2019-nCoV

Коронавирус может ударить с новой силой во время снятия ограничений. Риск повторной волны заражения большой. Действовать нужно взвешенно и обдуманно.

«Технология (выхода из режима самоизоляции — прим. ред.) у всех стран разная. Кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно. Риск очень большой возобновления волны», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире RTVI.

Он отметил, что в России во время снятия ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения».

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин спрогнозировал, что пик заражения коронавирусом в РФ наступит в середине мая. После этого пандемия пойдет на спад. Он отметил, что сдержать стремительное распространение инфекции помогли ограничения.

По последним данным, российские медики выявили 99 399 случаев заражения новым вирусом. От COVID-19 скончались 972 человека. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.