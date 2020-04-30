Роспотребнадзор: пик по коронавирусу в России ожидается в мае

Уже в середине мая в России может наступить пик распространения коронавируса. Такое мнение высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — заявил он в эфире Первого канала.

Акимкин считает, что ограничительные меры положительно повлияли на ситуацию с коронавирусом в стране. В частности, распространение инфекции удалось сдержать за счет минимального контактирования людей друг с другом. Однако, судя по приросту инфицированных, пока рано говорить о выходе на плато.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что темпы распространения 2019-nCoV могут снизить и за счет природного фактора.

«Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — отметил Акимкин.

Ранее глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что самая благоприятная ситуация сейчас сложилась в Калининградской области. По его словам, заражение произошло там раньше, чем в других регионах.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали 972 человека, еще 10 286 вылечились.