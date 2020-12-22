МИД вызвал послов Германии, Франции и Швеции из-за антироссийских санкций

Санкции против России, которые ввел Евросоюз, стали поводом для вызова в МИД РФ послов трех стран. В министерство пригласили дипломатических представителей Германии, Франции и Швеции.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказал ТАСС, что послов вызвали к 11:00.

«Сегодня в МИД, в 11:00, в связи с введением антироссийских санкций ЕС были вызваны главы дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции», — уточнила она.

Ранее в Госдуме назвали новые ограничительные меры против российских компаний «грязной конкурентной борьбой». Санкции стали своеобразной местью действующему президенту Дональду Трампу, который хочет усложнить нахождение у власти избранному американскому лидеру Джо Байдену. При Трампе бюрократы не рисковали поступать вопреки главе Белого дома.

Американский Минторг включил в перечень предприятий, которым ограничена торговая деятельность на экспорт, 45 российских и 58 китайских компаний. В ведомстве уточнили, что это только первая часть полного списка.